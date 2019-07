Mehr als 60 Netzwerke, Organisationen, Unternehmen und politische Initiativen haben das Positionspapier in den ersten Tagen unterzeichnet. Es wurde auch an Schleswig-Holsteins Ministerpräsidenten gesendet, um den geplanten Bau eines LNG-Terminals zu verhindern.Zu Jahresbeginn brachte Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) einigermaßen überraschend das Thema Flüssiggas (LNG) auf die Agenda. Er erklärte, dass in Deutschland vier LNG-Terminals gebaut werden sollten. In Erneuerbaren-Kreisen machte es sich mit dem Vorhaben von Beginn an wenig Freunde. Jetzt ist auf Initiative des Bündnis Bürgerenergie ...

