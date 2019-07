Paris - Nach zwei starken Börsentagen ist Europas Aktienmärkten am Mittwoch die Puste ausgegangen. Schwache Konjunkturdaten aus der Eurozone könnten die Investoren wieder etwas vorsichtiger gestimmt haben. Der EuroStoxx 50 gab am Mittwoch am späten Vormittag um 0,28 Prozent auf 3522,83 Punkte leicht nach. Er hatte am Vortag ein neues Hoch seit 14 Monaten nur um wenige Punkte verpasst.

