In der bayerischen Gemeinde Wildpoldsried nahe Kempten (Allgäu) ist am Mittwoch ein Pkw-Fahrer bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 12 ums Leben gekommen. Gegen 13:45 Uhr war der Mann mit seinem Pkw aus Kempten kommend Richtung Marktoberdorf unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache auf den linken Fahrstreifen abkam und dort mit einem Lkw mit Anhänger, der mit Jungrindern beladen war, zusammenstieß, teilte die Polizei am Mittwochnachmittag mit.



Der Pkw-Fahrer erlag an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Der Lkw-Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt und wurde in ein Klinikum gebracht. Der Pkw-Fahrer musste durch die Freiwillige Feuerwehr unter Einsatz von technischem Gerät geborgen werden, so die Beamten weiter. Das Landratsamt Oberallgäu hat zwei Veterinäre an die Unglücksstelle entsandt.



Ein Jungrind ist an der Unfallstelle verendet und wurde in eine Tierkörperbeseitigungsanlage gebracht, so die Polizei. Die weiteren Tiere wurden tiermedizinisch begutachtet und abtransportiert. Die Verkehrspolizeiinspektion Kempten hat die Unfallaufnahme übernommen. Die B12 wird voraussichtlich mehrere Stunden gesperrt bleiben.



Einsatzkräfte der Straßenmeisterei und der Freiwilligen Feuerwehren der umliegenden Orte leiten den Verkehr von der B12 ab, so die Polizei.