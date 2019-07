Der niederländische Schauspieler Rutger Hauer ist tot. Er starb laut übereinstimmenden Medienberichten bereits am Freitag im Alter von 75 Jahren in seinem Wohnort in Beetsterzwaag in der nördlichen Provinz Friesland.



Sein Filmdebüt feierte Hauer im Jahr 1973 in "Türkische Früchte", dessen Regisseur Paul Verhoeven ihm die Hauptrolle gab. Nach weiteren Filmen in den Niederlanden gab er 1981 sein US-Filmdebüt in "Nachtfalken". Hauer wurde einem breiten Publikum vor allem durch seine Darstellung als Replikant Roy Batty in dem Science-Fiction-Film "Blade Runner" von Regisseur Ridley Scott bekannt, der 1982 erschien. Später wirkte er unter anderem in Filmen wie "Batman Begins" oder "Sin City" mit, die jeweils 2005 erschienen waren.



Zuletzt war Hauer im Jahr 2017 in dem Kinofilm "Valerian - Die Stadt der tausend Planeten", bei dem Luc Besson Regie führte, zu sehen.