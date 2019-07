Der Deutsche Wetterdienst meldet einen neuen Temperaturrekord in Deutschland. Mit 40,5 Grad Celsius sei am Mittwoch in Geilenkirchen voraussichtlich der bisherige deutschlandweite Rekord übertroffen worden, teilte der Dienst am Abend mit.



Der bisherige Höchstwert war mit 40,3 Grad Celsius am 5. Juli 2015 in Kitzingen erreicht worden. Weil es am Donnerstag regional noch etwas heißer werden soll, könne es aber sein, dass dieser Rekord nur einen Tag Bestand habe, so der DWD. Geilenkirchen liegt im westlichen Nordrhein-Westfalen im Kreis Heinsberg und nördlich von Aachen.