AgroFresh Solutions Inc., ein global führendes Unternehmen für Obst- und Gemüsefrischelösungen, gab in einer Pressemitteilung eine fokussierte Bemühung bekannt, sein jahrzehntelanges Engagement für Nachhaltigkeit zu verstärken. AgroFresh positioniert sich, um weiter seine Mission zu erfüllen, die Haltbarkeit des am besten schmeckenden Obsts und Gemüses...

Den vollständigen Artikel lesen ...