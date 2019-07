Diesen Trading-Tipp hatten wir den Abonnenten am 09. Juli vorgeschlagen und bis zum Montag sah der Chart etwas lustlos aus. Trotzdem blieben wir optimistisch und wurden am Dienstag belohnt. Schauen Sie sich bitte den folgenden Auszug aus dem RuMaS Express-Service vom 09. Juli an: "Charttechnisch betrachtet bewegt sich die Aktie in den letzten Monaten in einer ansteigenden Seitwärtsbewegung, wobei die obere Begrenzung bei knapp über 160,00 Euro liegt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...