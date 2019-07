Das Hamburger Investmenthaus Luxcara hat mit der Schweizer Alpiq einen weiteren Stromabnahmevertrag für einen Solarpark in Spanien abgeschlossen. Bei dem Vorhaben handelt es sich um einen 121 MW starken Photovoltaik (PV)-Projekt nördlich von Sevilla in Andalusien. Wie Luxcara mitteilte, hat der Bau des Parks in Guillena-Salteras Ende 2018 begonnen und laufe planmäßig. Der Produktionsstart ist für ...

