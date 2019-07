FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BERENBERG CUTS INFORMA TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 890 (850) PENCE - BERNSTEIN CUTS MORRISON TARGET TO 200 (240) PENCE - 'MARKET-PERFORM' - CFRA CUTS ITV PRICE TARGET TO 120 (140) PENCE - 'HOLD' - CFRA RAISES GLAXOSMITHKLINE PRICE TARGET TO 1650 (1620) PENCE - 'HOLD' - CITIGROUP RAISES DRAX GROUP TO 'NEUTRAL' ('SELL') - TARGET 304 (265) PENCE - CREDIT SUISSE RAISES GLAXOSMITHKLINE PRICE TARGET TO 1700 (1600) PENCE - 'NEUTRAL' - CREDIT SUISSE RAISES INFORMA PRICE TARGET TO 975 (900) PENCE - 'OUTPERFORM' - DEUTSCHE BANK RAISES INFORMA PRICE TARGET TO 1050 (930) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES B & M PRICE TARGET TO 430 (415) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES BRITVIC PRICE TARGET TO 890 (870) PENCE - 'NEUTRAL' - HSBC CUTS ASOS TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 2430 (4500) PENCE - HSBC RAISES B & M PRICE TARGET TO 430 (420) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES FDM GROUP PRICE TARGET TO 1045 (1040) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS CENTRICA PRICE TARGET TO 90 (110) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN CUTS CLOSE BROTHERS PRICE TARGET TO 1650 (1700) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS IBSTOCK PRICE TARGET TO 290 (300) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS PAYPOINT PRICE TARGET TO 1151 (1214) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS TRAVIS PERKINS PRICE TARGET TO 1429 (1475) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES SEGRO PLC TO 'NEUTRAL' ('UNDERWEIGHT') - TARGET 775 (690) PENCE - JPMORGAN RESUMES LONDONMETRIC PROPERTY WITH 'NEUTRAL' - TARGET 230 PENCE - LIBERUM CUTS BREWIN DOLPHIN HLDGS PRICE TARGET TO 342 (351) PENCE - 'BUY' - PEEL HUNT RAISES ACCESSO TECHNOLOGY PRICE TARGET TO 1435 (1145) PENCE - 'BUY' - PEEL HUNT RAISES BREEDON TO 'BUY' ('ADD') - TARGET 76 PENCE - RBC CUTS DRAX GROUP PRICE TARGET TO 420 (460) PENCE - 'TOP PICK' - RBC CUTS METRO BANK PLC PRICE TARGET TO 710 (740) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES SUPERDRY PRICE TARGET TO 560 (500) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - SOCGEN RAISES ITV TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 138 PENCE



