Die Gemeinschaftswährung geriet in der letzten Stunde unter starken Verkaufsdruck, wobei die Europäische Zentralbank (EZB) ihre Bereitschaft bekräftigte, alle ihre politischen Instrumente anzupassen, was im EUR zu Verlusten gegenüber den wichtigsten Konkurrenten führte. In ihrer Erklärung stellte die EZB ferner fest, dass die Einführung neuer Anleihkäufe ...

Den vollständigen Artikel lesen ...