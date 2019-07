Die Debatte um die Klimavertra¨glichkeit des Fliegens tangiert die Mehrheit der Bundesbürger nicht. Laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Infratest dimap im Auftrag des "ARD-Morgenmagazins" gaben 63 Prozent der Befragten an, dass sie nur selten oder gar nicht fliegen.



29 Prozent der Befragten steigen ein- bis zweimal ja¨hrlich ins Flugzeug. Acht Prozent sind dreimal oder ha¨ufiger pro Jahr mit dem Flugzeug unterwegs. Überdurchschnittlich ha¨ufig fliegen Ju¨ngere, Bessergebildete, sowie Personen mit hohem Einkommen. Unter denjenigen, die mindestens einmal pro Jahr mit dem Flugzeug unterwegs sind, gibt knapp jeder Vierte (23 Prozent) an, in Zukunft seltener zu fliegen.



11 Prozent glauben, dass sie zuku¨nftig ha¨ufiger fliegen werden. Unter den 18- bis 49-Ja¨hrigen ist es fast jeder Fu¨nfte (18 Prozent). Zwei Drittel der regelma¨ßigen Flugpassagiere (64 Prozent) glauben nicht, dass sie in den na¨chsten Jahren etwas an ihrem Flugverhalten a¨ndern werden. Das betrifft sowohl Vielflieger, die ha¨ufiger als zweimal ja¨hrlich fliegen, als auch Wenigflieger, die ein- bis zweimal ja¨hrlich fliegen.



Für die Erhebung befragte Infratest dimap für das "ARD-Morgenmagazin" im Zeitraum vom 22. bis 24. Juli 2019 insgesamt 1.046 Wahlberechtigte. Die Fragestellungen lauteten: 1. "Wie oft fliegen Sie im Jahr, egal ob privat oder beruflich?" 2. "Glauben Sie, dass Sie in den nächsten Jahren häufiger, seltener oder genauso oft fliegen werden wie bisher?"