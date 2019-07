Honduras steht in Zentralamerika bei der Produktion und dem Export von Ananas an zweiter Stelle nach Costa Rica, sagte der Geschäftsführer der National Association of Industrialists (ANDI) für die Nordzone, German Pérez, letzte Woche. Die Erzeuger erwarten, einen Export von über 75.000 Tonnen Ananas zu erreichen, der Ende 2018 32 Millionen Dollar an Fremdwährung...

Den vollständigen Artikel lesen ...