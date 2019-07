Ananasbeeren und Strassbeeren gewinnen an Popularität. Das scheint logisch, sie sehen so süß aus, dass es fast eine Schande ist, sie zu essen, schreibt der Importeur von Beeren, exotischen Früchten, besonderem Gemüse und einem Sortiment an Spezialitäten, Special Fruit, mit Hauptsitz in Meer, Belgien. Foto © Special Fruit Die Ananaserdbeere ist eine...

Den vollständigen Artikel lesen ...