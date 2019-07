Am 14. Juli hatten wir im RuMaS Express-Service eine Trading-Idee mit Encavis geliefert. Der Artikel wurde danach mit dem Titel: "Encavis: Aufwärtstrend intakt und Insiderkäufe!" veröffentlicht. Schauen Sie mal, was wir in diesem Artikel unter anderem geschrieben hatten: "Der Ausbruch über den charttechnischen Widerstand gelang unter hohem Handelsvolumen und jetzt wird es spannend, ob der Ausbruch über den Widerstand gehalten werden kann. Sollte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...