Lausanne - Als Nachfolger von Jean-Daniel Laffely, heutiger Chief Financial Officer (CFO) der Gruppe Vaudoise Versicherungen und zukünftiger CEO, der nach den Generalversammlungen 2020 (12. Mai 2020) auf Philippe Hebeisen folgen wird, hat der Verwaltungsrat Christoph Borgmann zum zukünftigen CFO ernannt. Borgmann tritt am 1. November 2019 in die Vaudoise ein und wird per 1.

Den vollständigen Artikel lesen ...