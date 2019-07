Wer Online-Banking auf seinem Smartphone oder Tablet nutzt, setzt dabei meistens auf die App seiner Bank oder Sparkasse. Das ergab eine Umfrage des IT-Branchenverbandes Bitkom, die am Freitag veröffentlicht wurde.



Demnach gaben 58 Prozent der befragten Mobile-Banking-Nutzern an, dass sie dazu die App ihrer Bank installiert haben. Vor einem Jahr lag der Anteil bei 55 Prozent. Nur sechs Prozent (2018: 7 Prozent) setzen die kostenlose App eines Drittanbieters ein. Fünf Prozent der Befragten haben dazu eine kostenpflichtige App heruntergeladen, 2018 waren es gerade einmal zwei Prozent.



Insgesamt nutzen rund zwei Drittel (65 Prozent) eine App oder mehrere Apps für das Mobile-Banking. Immerhin gut jeder Dritte (31 Prozent, 2018: 39 Prozent) nutzt für Geldgeschäfte auf Smartphone oder Tablet aber überhaupt keine App, sondern ruft die Website seiner Bank auf. "Der Trend geht eindeutig zum Online-Banking mit dem Smartphone. Durch die Bereitstellung von Datenschnittstellen werden dabei verstärkt Dritte eigene Angebote rund um Online-Banking entwickeln und den Kunden anbieten", sagte Julian Grigo, Bereichsleiter Digital Banking und Financial Service bei Bitkom.



Vor allem Jüngere sind offenbar bereit, für Banking-Apps auch Geld auszugeben: So sagen 12 Prozent der Mobile-Banking-Nutzer zwischen 16 und 29 Jahre, dass sie eine kostenpflichtige App nutzen. Unter den Älteren beträgt der Anteil gerade einmal 3 Prozent. Aktuell nutzen 70 Prozent der Bundesbürger ab 16 Jahren Online-Banking, jeweils etwa die Hälfte von ihnen verwendet dazu das Smartphone (52 Prozent) oder ein Tablet (45 Prozent). Wer über Konten bei verschiedenen Banken verfügt und Online-Banking per App verwendet, nutzt überwiegend jeweils eine eigene App je Konto.



So sagen zwei Drittel (68 Prozent), sie verwalten mit ihrer App nur ein einzelnes Konto. Immerhin jeder Vierte (27 Prozent) bündelt in einer App mehrere Konten bei verschiedenen Banken - vor einem Jahr waren es erst 20 Prozent. Für die Erhebung befragte Bitkom Research telefonisch insgesamt 1.005 Personen ab 16 Jahren, darunter 702 Online-Banking-Nutzer und 513 Nutzer, die Online-Banking auf dem Smartphone oder Tablet nutzen. Die Fragestellungen lauteten: 1. "Verwenden Sie auf Ihrem Smartphone oder Tablet Computer eine App zum Online-Banking?" 2. "Verwalten Sie mit einer App mehrere Konten bei verschiedenen Banken?"