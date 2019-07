Der Bundeswirtschaftsminister will Mehrbelastungen für Verbraucher und Unternehmen vermeiden. Frühestens am 20. September dürfte klar werden, welchen Weg die Bundesregierung bei der CO2-Bepreisung einschlagen wird.Die Diskussion über eine CO2-Bepreisung hatte in Deutschland vor der Sommerpause nochmal richtig Fahrt ausgenommen. Im Klimakabinett gab es schließlich aber noch keine Konkretisierung der Pläne. Dies soll am 20. September mit der Vorlage eines "umfassenden Maßnahmenpakets" erfolgen. Auch Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat sich in der laufenden Diskussion nun nochmall ...

Den vollständigen Artikel lesen ...