In Bayern hat sich ein neuer Solarverband konstituiert. Er versteht sich als Dachverband für Organisationen, Vereine und Akteure in den Bereichen Photovoltaik, Solarthermie und Energiespeicherung. Wie die Initiatoren mitteilten, hat der Solarverband Bayern e.V. das Ziel, den Ausbau der Photovoltaik und Solarthermie im Freistaat voranzutreiben. Der Verein wurde im März in Freising gegründet und versteht ...

