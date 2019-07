Die US-Regierung und die Talibanmiliz in Afghanistan stehen offenbar kurz davor, Frieden zu schließen. Das sagten Personen, die an den Verhandlungen zwischen beiden Seiten beteiligt sind, gegenüber dem "Spiegel".



Die Taliban wollen sich in dem Abkommen demnach dazu verpflichten, Terroristen aus Afghanistan fernzuhalten. Die USA würden dann sukzessive ihre Truppen aus dem Land abziehen. US-Präsident Donald Trump hat bekräftigt, dass er US-amerikanische Soldaten am liebsten so schnell wie möglich aus Afghanistan zurückholen möchte. Pakistan, ein wichtiger Verbündeter der USA in der Region, besteht hingegen auf einem langsamen, geordneten Rückzug.



Friedensverhandlungen werden auch dadurch erschwert, dass sich die Taliban nach wie vor weigern, direkt mit der Regierung von Präsident Ashraf Ghani in Kabul zu sprechen. Kritiker bemängeln die Eile, mit der die USA nun zu einem Vertrag kommen wollen. Die Bedingungen für einen Waffenstillstand und die Absicherung eines friedlichen innerafghanischen Dialogs seien längst nicht ausreichend besprochen. Es sei keineswegs klar, wie demokratische Institutionen, die seit der US-geführten Invasion 2001 entstanden sind, und in der Verfassung bisher garantierte Bürgerrechte geschützt werden können.