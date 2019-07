Am ersten Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga hat der 1. FC Nürnberg im Auswärtsspiel bei Dynamo Dresden mit 1:0 gewonnen. In der 53. Minute erzielte Nikola Dovedan das Führungstor für Nürnberg.



Der kurz zuvor eingewechselte Nürnberger Verteidiger Oliver Sorg hatte von der rechten Seite hoch in den Strafraum an den Elfmeterpunkt geflankt, wo Dovedan das Luftduell gegen Dresdens Abwehrspieler Niklas Kreuzer für sich entschied und aus zwölf Metern den Ball ins Tor köpfte.