Der CDU-nahe Studentenverband Ring Christlich-Demokratischer Studenten (RCDS) fordert Hitzefrei an Unis in der Prüfungszeit - wenn keine Klimaanlagen vorhanden sind. "Kein Student kann seine Prüfungen in brüllend heißen Räumen ablegen", sagte Henrik Wärner, Vorsitzender des Studentenverbands, der "Bild am Sonntag".



Universitäten müssten entweder in klimatisierten Hörsälen die Prüfungen abnehmen oder den Studenten das Recht einräumen, die Prüfung zu verschieben, so Wärner weiter.