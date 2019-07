Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat vor schweren Gewittern in der Südhälfte Deutschlands gewarnt. Betroffen seien Teile der Bundesländer Rheinland-Pfalz, Hessen, Baden-Württemberg und Bayern, teilte der DWD am Sonntagnachmittag mit.



Es könne örtlich zu Blitzschäden, Überflutungen von Kellern und Straßen und durch Hagelschlag zu Schäden an Gebäuden, Autos sowie landwirtschaftlichen Kulturen kommen. Die aktuellen Warnungen gelten zunächst für die Zeit bis Sonntag um 21:00 Uhr. Eine Verlängerung der Warnungen und eine Ausdehnung auf weitere Gebiete sei möglich, so der DWD. Verantwortlich sei das Tief "Vincent", welches das Wetter nahezu in ganz Deutschland bestimme. Eine Tiefdruckrinne verlagere sich aktuell vom Südwesten Deutschlands langsam nach Nordosten.



In zunehmend schwülwarmer Luft nehme die Gewitterneigung stark zu, nachfolgend fließe von Westen weniger heiße Luft ein, so der Wetterdienst. Insgesamt müsse über die Nacht hinaus mit starken, teils schweren Gewittern gerechnet werden. Die räumliche Ausbreitung als auch die Intensität der Gewitter sei aber sehr variabel, hieß es.