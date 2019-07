Die Erneuerbaren-Verbände des Landes haben sich zusammengeschlossen und fordern von der Politik endlich Maßnahmen, um den Ausbau von Photovoltaik & Co. endlich zu beschleunigen oder doch wenigstens zu sichern. Kurz zuvor startete eine andere Initiative, die ein Klimavolksbegehren in Österreich vorbereitet.Nicht nur reden, sondern endlich handeln - so lässt sich das Motto der jüngsten Initiative in Österreich beschreiben. Am Wochenende starteten die Erneuerbaren-Verbände eine gemeinsame Petition, in der sie den "Erneuerbaren-Ausbau: Jetzt" fordern. Vor wenigen Wochen liefen zudem die Vorbereitungen ...

