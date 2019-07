FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 29.07.2019 - 11.00 am



- BARCLAYS RAISES 3I GROUP PRICE TARGET TO 1270 (1185) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES PEARSON PRICE TARGET TO 795 (790) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BERENBERG CUTS COBHAM TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 170 (120) PENCE - BERENBERG RAISES ACACIA MINING PRICE TARGET TO 228 (224) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES CENTAMIN PRICE TARGET TO 120 (110) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES HOCHSCHILD MINING PRICE TARGET TO 190 (165) PENCE - 'SELL' - BERENBERG RAISES NCC GROUP PRICE TARGET TO 220 (180) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES POLYMETAL PRICE TARGET TO 1070 (970) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES QINETIQ TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 340 (320) PENCE - BERENBERG RAISES SOFTCAT PRICE TARGET TO 1100 (900) PENCE - 'BUY' - CANACCORD RAISES JUST EAT TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 750 PENCE - CITIGROUP CUTS INFORMA TO 'NEUTRAL' ('BUY') - CITIGROUP RAISES PEARSON TO 'BUY' - CREDIT SUISSE RAISES PEARSON PRICE TARGET TO 830 (785) PENCE - 'UNDERPERFORM' - DEUTSCHE BANK RAISES ASTRAZENECA PRICE TARGET TO 7200 (6900) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES CENTRICA TO 'HOLD' ('REDUCE') - TARGET 90 PENCE - HSBC RAISES GO-AHEAD GROUP PRICE TARGET TO 2100 (2010) PENCE - 'HOLD' - HSBC RAISES STAGECOACH PRICE TARGET TO 140 (135) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES CENTAMIN TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 155 (110) PENCE - JPMORGAN CUTS SANNE GROUP TO 'NEUTRAL' ('OVERWEIGHT') - TARGET 680 (720) PENCE - JPMORGAN RAISES JUST EAT TO 'NEUTRAL' ('UNDERWEIGHT') - TARGET 800 (600) PENCE - JPMORGAN RAISES LANCASHIRE HLDGS PRICE TARGET TO 650 (615) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES PEARSON PRICE TARGET TO 1115 (1105) PENCE - 'OVERWEIGHT' - LIBERUM CUTS SANNE GROUP PRICE TARGET TO 650 (705) PENCE - 'HOLD' - PEEL HUNT CUTS INFORMA TO 'HOLD' ('ADD') - RBC CUTS PAGEGROUP PRICE TARGET TO 600 (620) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CUTS SANNE GROUP TO 'OUTPERFORM' ('TOP PICK') - TARGET 660 (950) PENCE - RBC CUTS SPORTS DIRECT PRICE TARGET TO 200 (220) PENCE - 'UNDERPERFORM' - UBS CUTS COBHAM TO 'NEUTRAL' ('BUY') - TARGET 165 (138) PENCE - UBS RAISES PEARSON PRICE TARGET TO 915 (870) PENCE - 'NEUTRAL'



