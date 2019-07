Frankfurt - Der Euro ist am Montag mit wenig Bewegung zum Dollar in die Handelswoche gestartet. Nach deutlichen Kursverlusten in der Vorwoche konnte sich die Gemeinschaftswährung vorerst einigermassen stabilisieren. Am Vormittag wurde sie bei 1,1122 US-Dollar gehandelt und damit nur leicht unter den Niveau vom Freitagabend. In der vergangenen Woche hatten vor allem die Signale der EZB für...

