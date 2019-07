Am Frankfurter Hauptbahnhof ist am Montagvormittag ein Kind vor einen einfahrenden ICE gestoßen worden. Es sei überrollt worden, berichtet die "Hessenschau" auf ihrer Internetseite unter Berufung auf Polizeiangaben.



Der Vorfall ereignete sich demnach an Gleis 7. Der Gesundheitszustand des Opfers war zunächst unklar. Ein Mann in dunkler Kleidung soll laut des Berichts des Hessischen Rundfunks für die Tat verantwortlich sein. Ein Verdächtiger sei festgenommen worden, hieß es. Weitere Details sowie die Hintergründe der Tat waren zunächst nicht bekannt.