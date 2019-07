Altstätten - Der Dentalbedarfs-Hersteller Coltene hat im ersten Halbjahr deutlich mehr umgesetzt. Der konsolidierte Nettoerlös stieg akquisitionsbedingt um 58 Prozent auf 135,4 Millionen Franken. In weitgehend stagnierenden Märkten habe sich das organische Wachstum in Lokalwährungen auf 1,4 Prozent (2018 H1: 4,2%) verlangsamt, heisst es in einer Vorabmitteilung vom Dienstag.

