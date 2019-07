Basel - Zak, die erste Smartphone-Bank der Schweiz, geht in die nächste Runde. Neu bietet Zak allen Nutzern Mobile Payment an. Dabei stehen die drei wichtigsten Anbieter (Apple Pay, Google Pay und Samsung Pay) zur Auswahl. Die Bank Cler arbeitet dafür mit der Kartenanbieterin Cornèrcard zusammen. Die Nachfrage nach Zak ist weiterhin sehr hoch. In der Zwischenzeit nutzen mehr als 18 000...

