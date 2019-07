Im ersten Halbjahr ist der Primärenergieverbrauch in Deutschland weiter zurückgegangen. Stark rückläufig war dabei von vor allem die Erzeugung aus Braun- und Steinkohlekraftwerken. Die Solarenergie legte um fünf Prozent zu.Nach den vorläufigen Berechnungen der Arbeitsgemeinschaft (AG) Energiebilanzen lag der Primärenergieverbrauch in Deutschland in den ersten sechs Monaten 2019 bei 6536 Petajoule. Dies sei ein Rückgang um 1,7 Prozent unter dem Vorjahresniveau. Besonders starke Rückgänge seien bei der Kohlenutzung zu verzeichnen. So sei der Beitrag der Braunkohle um 18,4 Prozent und der Steinkohle ...

Den vollständigen Artikel lesen ...