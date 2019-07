Trump sagt, dass China keine US-Agrarprodukte kauft - Schwache Inflationsdaten bestätigen eine Fed-Zinssenkung am Mittwoch - Die Risikoaversion treibt defensive Sektoren am Dienstag an - Die wichtigsten Aktienindizes in den USA begannen den Tag am Dienstag im Minus. Zuletzt verlor der Dow Jones Industrial Average um 0,33 Prozent, während der S&P ...

Den vollständigen Artikel lesen ...