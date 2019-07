Aixtron hatte im Mai ein Zwischenhoch geschrieben und es begann ein Niedergang in zwei Stufen. Der erste Schritt war von knapp 11,00 Euro bis knapp unter 8,00 Euro. Dort gab es auch eine Gegenwehr, aber danach ging der Fahrstuhl weiter in den Keller und die Aktie ist am 12. Juli bei 7,336 Euro aufgeschlagen. Wenn man sich den Chart über sechs Monate anschaut, findet man im Bereich um 7,50 Euro eine starke Unterstützung, die bereits vielfach ihren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...