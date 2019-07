Mehr eine Million Rial im Supermarkt bezahlen - für Iraner häufig Alltag. Teheran will den Märkten nun mit psychologischen Tricks Aufwind geben.

Nach starkem Wertverlust der iranischen Landeswährung Rial will die Regierung vier Nullen streichen. Das gab Regierungssprecher Ali Rabiei nach der Kabinettssitzung am Mittwoch in Teheran bekannt. Die geplante Maßnahme soll zumindest eine positive psychologische Wirkung auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...