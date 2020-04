Der Sanitärtechnikkonzern erzielt im Q1 trotz erster Auswirkungen der Corona-Pandemie in einigen Märkten in Landeswährung gerechnet ein Umsatzwachstum von 1,5%.Rapperswil-Jona - Der Sanitärtechnikkonzern Geberit hat im ersten Quartal trotz erster Auswirkungen der Corona-Pandemie in einigen Märkten in Landeswährung gerechnet ein Umsatzwachstum von 1,5 Prozent erzielt. In Schweizer Franken betrachtet resultierte indes ein Rückgang von 3,9 Prozent, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Für die ersten drei Monaten rapportiert Geberit einen Umsatz...

Den vollständigen Artikel lesen ...