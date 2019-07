Peking - China und die USA haben die jüngste Runde ihrer Handelsgespräche ohne sichtbare Fortschritte beendet. Es wurde aber vereinbart, die Verhandlungen Anfang September in Washington fortzusetzen, wie das Weisse Haus und das chinesische Handelsministerium am Mittwoch nach Abschluss der Gespräche mitteilten. Das Weisse Haus bezeichnete die Verhandlungen in Shanghai als "konstruktiv

Den vollständigen Artikel lesen ...