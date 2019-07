Die bayerische Grünen-Fraktionsvorsitzende, Katharina Schulze, hat dem bayerischen Ministerpräsidenten und CSU-Chef, Markus Söder, vorgeworfen, beim Klimaschutz nicht konsequent genug zu sein. "Es ist viel Sinnvolles dabei, auch viel Klein-Klein. Wenn man sich seine Vorschläge genauer ansieht, fällt auf, dass Markus Söder sich um die großen Maßnahmen drückt", sagte Schulze "Zeit-Online" zu den von Söder in den vergangenen Tagen vorgestellten Klima- und Umweltschutzplänen.



Er wolle Bahnfahren billiger machen, "aber keine Kerosinsteuer, die das Fliegen verteuern würde", so die Grünen-Politikerin weiter. Zudem fehlten Pläne zur CO2-Bepreisung. Wenn Söder den Klimaschutz ernst meine, müsse er zudem unter anderem die Abstandsregelung für Windräder wieder rückgängig machen, die die CSU eingeführt habe, oder ein Erneuerbare-Wärme-Gesetz zur Gebäudesanierung einführen, so die bayerische Grünen-Fraktionschefin.



Sie kündigte aber auch an, dass die Grünen den CSU-Chef an seinen Taten messen würden. "Markus Söder ist gut im Verkaufen, jetzt muss er zeigen, ob er auch gut im Machen ist", sagte Schulze "Zeit-Online".