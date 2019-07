Am 26. Juli fand die offizielle Eröffnung des neuesten Markts von METRO Russland im Moskauer Stadtteil Solntsevo statt. Es handelt sich um den 12. METRO Markt in Moskau. Damit werden aktuell insgesamt 94 METRO Märkte in 51 Regionen in Russland betrieben. Moskauer Bürgermeister Sobjanin besucht den 12. METRO-Markt in der Stadt. Foto © Metro AG Anlässlich des Jahrestages...

