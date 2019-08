FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 01.08.2019 - 11.00 am



- ALPHAVALUE CUTS INTU PROPERTIES TO 'SELL' ('REDUCE') - BARCLAYS CUTS HAMMERSON PRICE TARGET TO 205 (320) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES 4IMPRINT GROUP PRICE TARGET TO 5100 (4500) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES MAN GROUP PRICE TARGET TO 195 (180) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS KEYWORDS STUDIOS TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 1620 (1600) PENCE - BERENBERG CUTS LLOYDS PRICE TARGET TO 55 (60) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES NEXT PLC PRICE TARGET TO 5600 (4100) PENCE - 'HOLD' - CFRA CUTS CENTRICA PRICE TARGET TO 85 (110) PENCE - 'HOLD' - CFRA CUTS GLENCORE PRICE TARGET TO 290 (320) PENCE - 'HOLD' - CFRA RAISES SERCO GROUP PRICE TARGET TO 160 (150) PENCE - 'HOLD' - CITIGROUP CUTS HALFORDS GROUP TO 'NEUTRAL' ('BUY') - CREDIT SUISSE CUTS ST JAMES'S PLACE PRICE TARGET TO 940 (965) PENCE - 'NEUTRAL' - CREDIT SUISSE RAISES MAN GROUP PRICE TARGET TO 194 (188) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES NEXT PLC PRICE TARGET TO 56000 (5200) PENCE - UNDERPERFORM - CREDIT SUISSE RAISES SMITH & NEPHEW PRICE TARGET TO 1770 (1645) PENCE - NEUTRAL - GOLDMAN CUTS CENTRICA PRICE TARGET TO 80 (106) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS INTU PROPERTIES PRICE TARGET TO 40 (84) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN RAISES CENTAMIN PRICE TARGET TO 155 (140) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES NEXT PLC PRICE TARGET TO 7100 (6600) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS ELEMENTIS PRICE TARGET TO 140 (145) PENCE - 'HOLD' - HSBC CUTS SANNE GROUP PRICE TARGET TO 645 (825) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES CRANSWICK PRICE TARGET TO 2780 (2680) PENCE - 'HOLD' - HSBC RAISES NEXT PLC PRICE TARGET TO 6745 (6300) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS GLENCORE PRICE TARGET TO 330 (340) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS HAMMERSON PRICE TARGET TO 290 (410) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS ST JAMES'S PLACE PRICE TARGET TO 1179 (1184) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES BAE SYSTEMS PRICE TARGET TO 585 (530) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES IBSTOCK PRICE TARGET TO 293 (290) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES MEGGITT PRICE TARGET TO 685 (580) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES SERCO GROUP PRICE TARGET TO 145 (140) PENCE - 'NEUTRAL' - KEPLER CHEUVREUX CUTS ASTON MARTIN PRICE TARGET TO 500 (800) PENCE - 'HOLD' - PEEL HUNT RAISES SDL TO 'BUY' ('ADD') - RBC RAISES CENTRICA TO 'SECTOR PERFORM' (UNDERPERFORM) - TARGET 85 (115) PENCE - SOCGEN RAISES NEXT PLC PRICE TARGET TO 6611 (5050) PENCE - 'HOLD' - SOCGEN RAISES RECKITT BENCKISER PRICE TARGET TO 5700 (5600) PENCE - 'SELL' - UBS CUTS LLOYDS PRICE TARGET TO 70 (75) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES BAE SYSTEMS PRICE TARGET TO 530 (505) PENCE - 'NEUTRAL'



