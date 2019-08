Die Bank of England hält den Leitzins konstant bei 0,75% - Wiederholte, dass sich Zinsen mit Brexit in beide Richtungen bewegen können - Die BoE lässt die Asset Purchase Facility unverändert bei 435 Milliarden Pfund. In einer allgemein erwarteten Entscheidung hielt der Ausschuss für Geldpolitik der Bank of England den Leitzins mit einem einstimmigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...