Die Schauspielerin Ursula Karven hat nach eigenen Angaben einige Hürden nehmen müssen, als sie ihr zweites berufliches Standbein als Unternehmerin aufgebaut hat. "Es wird einem in diesem Land verdammt schwer gemacht, ein Unternehmen am Laufen zu halten, und wenn du als Schauspielerin einen Kredit möchtest, dann ist das auch nicht leicht, mal abgesehen von dem irren Papierkram", sagte sie der Zeitschrift "Gala" (Heft 32/2019).



Inzwischen sei sie aber erfolgreich - wovon auch ihre Angestellten profitierten: "Mit mir zusammen besteht das Kernteam aus vier Frauen. Wir sind ein cooles Girl-Camp, und ich habe auch alle an meinem Unternehmen beteiligt." Das sei eine "gute Sache", sagte Karven der "Gala".