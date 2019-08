Nach der Entscheidung der Bank of England, den Leitzins unverändert bei 0,75% zu belassen, äußert sich Gouverneur Mark Carney in einer Pressekonferenz und hier die wichtigsten Zitaten, über die Reuters berichtete. "Haushalte handeln umsichtig, wodurch es keinen schuldengetriebenen Konsumboom gibt." "Die Gesamtinflation dürfte in den kommenden Monaten ...

