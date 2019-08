Nach der Entscheidung der Bank of England, den Leitzins unverändert bei 0,75% zu belassen, äußert sich Gouverneur Mark Carney in einer Pressekonferenz mit wichtigen Zitaten, über die Reuters berichtete. "Die finanziellen Bedingungen dürften in Großbritannien auch in Zukunft volatil bleiben, wenn sich Brexit entwickelt." "Die geldpolitische Reaktion ...

