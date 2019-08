Laut einer Analyse der Internationalen Agentur für Erneuerbare Energien sind Solarparks in Indien und Italien am billigsten. Deutschland folgt in der Reihenfolge der G20 Staaten immerhin auf Platz fünf. Die Kosten für Solarkraftwerke unterschieden sich in den G20 Staaten im Jahr 2018 gravierend. Das geht aus Daten der Internationalen Agentur für Erneuerbare Energien (Irena) hervor. Während in Indien ...

Den vollständigen Artikel lesen ...