Geht es nach den Forschern vom Fraunhofer-Institut für Keramische Technologien und Systeme IKTS in Dresden, soll es bald möglich sein, bisher ungenutzte und vor allem untaugliche Flächen zur Energiegewinnung zu nutzen. LKW-Planen etwa könnten die Anhänger autark mit dem Strom versorgen, den der Fahrer während der Fahrt und auf Rastplätzen verbraucht oder der auf Logistikplätzen für die LKW-Ortung notwendig ist. Ebenso könnten Gebäudefronten nicht mehr verputzt werden, sondern mit stromerzeugenden Abspanntextilien verkleidet werden und so Strom erzeugen. Bei Glasfassaden könnten Abschattungstextilien wie Rollos Hunderte von Quadratmetern in Stromerzeugungsflächen umwandeln.

Glasfasergewebe als Solarzellenbasis

Möglich machen es textile, biegsame Solarzellen, die das Fraunhofer-IKTS gemeinsam mit dem Fraunhofer-Institut für Elektronische Nanosysteme ENAS, dem Sächsischen Textilforschungsinstitut und den Firmen Erfal, Pongs Technical Textiles, Paul Rauschert und Gilles Planen. "Über verschiedene Beschichtungsverfahren können wir ...

