Nach der Veröffentlichung einer rudimentären Adressliste durch die Bundesärztekammer von Medizinern, die in Deutschland Schwangerschaftsabbrüche vornehmen, pocht die SPD auf schnelle Nachbesserungen. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) müsse "jetzt sicherstellen, dass es für die Betroffenen deutlich mehr Information gibt", sagte der stellvertretende Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, Karl Lauterbach, dem "Tagesspiegel" (Freitagsausgabe).



Die bisherige Übersicht der Bundesärztekammer, die nur 87 Einträge fast ausschließlich aus Berlin und Hamburg enthält, reiche in keiner Weise, so der SPD-Politiker weiter.