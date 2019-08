Kopf- und Eissalat sind die Klassiker im Salatsortiment. Aber der Thronfolger hat sich in den vergangenen Jahren schon in Position gebracht. Die Rede ist von Romana-Salatherzen. Zunächst hauptsächlich aus Spanien importiert, wurde in den vergangenen Jahren auch der Anbau in Deutschland ausgeweitet. Das berichtet aktuell die Agrarmarkt-Informationsgesellschaft mbH (AMI). Bildquelle:...

Den vollständigen Artikel lesen ...