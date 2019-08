Es wird das asiatische Debüt von dem "The European Art of Taste"-Projekt, das von der Europäischen Union und Mitgliedsunternehmen von CSO Italy finanziert wird. Das Projekt, das für den dreijährigen Zeitraum 2019-2021 läuft, beinhaltet wichtige Kommunikationshandlungen auf dem Markt in Hongkong, China, Taiwan und Japan mit einem Gesamtbudget von 3,6 Millionen...

Den vollständigen Artikel lesen ...