Zürich - Der Software- und IT-Dienstleister Crealogix ist in seinem Geschäftsjahr 2018/19 stark gewachsen, er ist dabei aber in die roten Zahlen gerutscht. Die Umstellung des Lizenzmodells drücke während der ersten Jahre auf die Profitabilität, teilte Crealogix mit. Sie werde aber langfristig eine höhere Stabilität in den Umsätzen und eine nachhaltige Steigerung der Profitabilität bringen.

