Zürich - Die jüngste Eskalation im Handelsstreit zwischen den USA und China führt am Schweizer Aktienmarkt zu einem stark negativen Handelsauftakt. US-Präsident Trump hatte am Vortag neue Strafzölle gegen China ab Anfang September angekündigt. Die Wall Street wie auch die asiatischen Börsen hatten bereits in der Nacht mit klaren Verlusten reagiert. Statt der erhofften positiven Signale aus...

Den vollständigen Artikel lesen ...