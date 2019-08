Der Betreiber hat in diesem Jahr bereits Photovoltaik- und Windkraftprojekte mit gut 25 Megawatt Gesamtleistung erworben. Ziel von 7C Solarparken ist es, möglichst bald ein Tier-2-Unternehmen zu sein.Die 7C Solarparken AG hat ihr weitere Photovoltaik- und Windkraftprojekte zugekauft. Insgesamt sei das Portfolio damit auf 180 Megawatt angewachsen, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Konkret seien Freiflächenprojekte mit insgesamt drei Megawatt in Sachsen, ein Dachanlagen-Portfolio mit 1,8 Megawatt in Ostdeutschland sowie zwei 750 Kilowatt-Projekte in Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen ...

