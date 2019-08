New York - Bill Harmer wird neuer Senior Vice President (SVP) für Europa, Mittlerer Osten und Afrika (EMEA) bei Information Builders. Er übernimmt damit die Verantwortung für die Leitung und das operative Geschäft in der gesamten EMEA-Region. Bill Harmer verfügt über eine 30-jährige Erfahrung in der IT-Industrie. Zuvor war er als Sales Director für die Datenbank- und Datenmanagementlösungen...

Den vollständigen Artikel lesen ...